В Самарской области на месте пожара в частном доме нашли погибшего мужчину

На месте происшествия работали пожарные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера утром, в субботу 14 ноября, в Кинельском районе произошло ЧП. Примерно в 6:20 в частном доме на улице Советской в поселке Новый Сарбай начался пожар.

- Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 пожарных, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В 7:16 пламя ликвидировали. К сожалению, не обошлось без жертв. Спасатели обнаружили труп 59-летнего местного жителя.

Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. По факту случившегося сейчас проводится проверка.