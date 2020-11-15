Тольяттинский "Акрон" обыграл "Шинник" на выезде

Тольяттинцы набрали важные три очка ФОТО: ФК "Акрон"

В матче 22 тура ОЛИМП-ФНЛ "Акрон" из Тольятти отправился в Ярославль. Они открывали второй круг матчем с местным "Шинником".

Игра получилась весьма результативной. Уже на 6 минуте гости вышли вперед, отличился Квеквескири. Самодин восстановил равновесие в счете на 30 минуте. Но благодаря голам Газданова и Жестокова красно-черные все-таки сумели победить.

Сейчас в активе "Акрона" 20 очков, они расположились на 17 месте. В следующем туре тольяттинцы играют с московским "Торпедо", который борется за лидирующие позиции.