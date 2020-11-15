Из аптек Самары пропал цефтриаксон. В минздраве рассказали, помогает ли он при коронавирусе

Татьяна Сочинская призывает не спешить за цефтриаксоном

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская рассказала, полезен ли при коронавирусе цефтриаксон. Все дело в том, что спрос на антибиотик весьма высокий, он практически пропал из городских аптек. Специалисты считают такой интерес к лекарству неоправданным.

- Он широко использовался и раньше в амбулаторной практике, в том числе и для лечения пневмонии с легким течением. Но пневмонии бактериальной. Он эффективный, доступный по цене, удобный для применения, - отметила Сочинская.

По словам Татьяны, сегодня наблюдается рост другой инфекции - вирусной: к ней относятся и ОРВИ, и грипп, и коронавирус. На нее антибиотики, по мнению специалистов, совершенно не действуют.

- Схемы лечения новой коронавирусной инфекции постоянно обновляются, в амбулаторных условиях их более 10, но цефтриаксон в них не входит. Он просто не действует на вирус и его применение совершенно не оправдано, - добавила эксперт.

Медики могут назначать цефтриаксон лишь в определенных случаях, для этого есть показания. Более того, бесконтрольный прием антибиотиков может навредить.