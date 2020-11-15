Самарский блогер снял завод имени Тарасова с высоты птичьего полета

Кадры не оставили горожан равнодушными Фото: принтскрин видео.

Блогер Александр Карягин продолжает радовать жителей Самарской области красивыми видео. Так, недавно он снял ролик про завод имени Тарасова, показав, как некогда мощное промышленное предприятие выглядит сейчас.

У пользователей кадры вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые сравнивают увиденное с апокалипсисом. Другие недовольны архитектурой вокруг. Третьи, наоборот, утверждают, что завод больше жив, чем мертв, там делают электрооборудование для автотехники.

Некоторые предались ностальгии. Так, один из комментаторов вспомнил, как начинал тут свою трудовую жизнь.

Прогнозируя будущее завода, горожане не исключили, что когда-нибудь на его месте появятся многоэтажки.