Игорь Осинькин прокомментировал волевую победу "Крыльев Советов" над "Велесом"

Игорь Осинькин доволен победой своей команды Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал игру своей команды с московским "Велесом". По его словам, волевая победа получилась сложной, но заслуженной.

- Мы доминировали. Но долго мяч не мог зайти в ворота, иногда казалось, что очень хороший момент, удар в упор, но отличные сейвы вратарь команды соперников нам продемонстрировал, лучше бы, конечно, в следующем матче это все было, - сказал наставник.

Специалист отметил, что у "Крыльев" есть проблема с травмированными футболистами. Именно поэтому сегодня не было сделано много замен. Впрочем, здоровые ребята молодцы, они выдержали темп.

Осинькин добавил, что и следующий матч в Хабаровске получится непростым. У СКА новый тренер, команда явно будет играть активно, а самарцам предстоит долгий перелет. Но "КС" будут готовиться к сопернику и внимательно изучать его действия.

Напомним, что "Крылья Советов" на "Самара Арене" победили "Велес" со счетом 2-1. Гости открыли счет, но голы Голенкова и Сергеева изменили положение дел на поле.