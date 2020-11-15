Вратарь "Крыльев Советов" рассказал о победе над "Велесом" и предстоящем перелете в Хабаровск

Евгений Фролов доволен результатом Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов прокомментировал победу своей команды над московским "Велесом". Напомним, что на "Самара Арене" зелено-бело-синие были сильнее со счетом 2-1. Они пропустили первыми, но смогли отыграться и выйти вперед.

- Самые настоящие эмоции от победы. Здорово, что так сложилась игра. Да, мы пропустили первыми, но сумели отыграться, забили красивые голы и отыгрались за поражение в первом круге, - рассказал Евгений клубному телевидению "КС".

Фролов отметил, что футболисты гостей были очень недовольны результатом. После матча начались словесные перепалки, но игроки "КС", наоборот, выдохнули и были очень рады. Их триумф должен "окрылить".

Голкипер также поделился мнением о предстоящем перелете в Хабаровск:

- Стрессы, конечно, есть. Когда ты прилетаешь и наступаешь на твердую землю, у тебя голова в космосе где-то. Главное, нам сыграть нашу игру с таким же характером как и сегодня.