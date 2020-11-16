Безработная женщина в Тольятти фиктивно прописала в своей квартире 40 мигрантов

Полицейские задержали женщину, которая незаконно прописала у себя мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая прописала в своей квартире 40 иностранцев. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 34-летняя безработная женщина прописала мигрантов в своей квартире на улице Лесной, при этом не собиралась предоставлять им жилье для проживания.

Полицейским женщина рассказала, что прописывала мигрантов, получая от них незаконную плату. Свою вину она признала полностью, ранее к уголовной ответственности тольяттинка не привлекалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, женщине грозит до трех лет лишения свободы.