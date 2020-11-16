В Сызрани бывшие заключенные трижды ограбили один и тот же дом

Полицейские задержали троих сызранцев, трижды ограбивших один и тот же дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани задержали двух бывших заключенных, которые трижды обокрали один и тот же дом. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Двое рецидивистов, ранее судимые за кражи и хранение наркотиков, в Сызрани выбрали один из домов, который выглядел заброшенным, проникли туда и украли садовый инвентарь. На следующий день из того же дома они вынесли музыкальные колонки, двигатель от холодильника и другое имущество.

Во время их третьего похода в тот же дом они взяли плиту и газовый котел. Но на этот раз их снял на телефон сосед и связался с владельцем дома.

Полицейские нашли грабителей и выяснили, что часть награбленного они сдали на металлолом, а полученные деньги пропили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое передано для рассмотрения в суд.