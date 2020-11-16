Студенты СамГУПС подробнее узнали о том, что их ждет в будущем

В Самарском государственном университете путей сообщения прошел единый День компании ОАО «Российские железные дороги».

В Самарском государственном университете путей сообщения прошел единый День компании ОАО «Российские железные дороги». В этом году масштабное профориентационное мероприятие для студентов проходило в смешанном формате – студенты были и в аудитории вуза, и участвовали в видеоконференции на платформе ZOOM.

Как отметил руководитель Центра развития карьеры и целевого обучения СамГУПС Сергей Тишуков, День компании призван повысить информированность студентов университета о событиях, происходящих в ОАО «Российские железные дороги», изменениях в ее структуре, в технологических и инновационных процессах. Для студентов – это ранняя адаптация, знакомство со своими будущими руководителями и корпоративной культурой.

Открыл День компании РЖД ректор СамГУПС Иван Андрончев. Он отметил значимость взаимодействия транспортного вуза с основным партнером в области подготовки и повышения квалификации персонала, а также оснащения инфраструктуры университета. Только с полигона Куйбышевской железной дороги в университете обучается более двух тысяч студентов-целевиков, из них по программам высшего образования 1 211 человек, по программам среднего профессионального образования - 796 человек.

Перед аудиторией выступили руководители кадрового блока Куйбышевской железной дороги. Руководители региональных дирекций рассказали студентам об организации инновационной деятельности на Куйбышевской железной дороге, основных направлениях деятельности дирекций, работе с молодыми специалистами в рамках реализации Целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД».

Также у студентов была возможность задать свои вопросы. Так учащиеся второго курса Вадим Капель и Карина Сатубалеева узнали детали трудоустройства в компании, перспективы зарплаты и карьерного роста, а также условия труда в структурных подразделениях и социальные гарантии в ОАО «РЖД». На все вопросы студенты получили подробные ответы.

Взаимодействие вуза с компанией РЖД строится на основе программы, подписанной генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и министром транспорта Российской Федерации в январе 2020 года. Одно из ключевых направлений совместной работы - удовлетворение потребностей компании РЖД в квалифицированных кадрах. И вуз в полной мере справляется с поставленной задачей.

В период пандемии студенты проходят производственную практику в вузе на базе учебного полигона, оснащенного современным оборудованием, развитой лабораторной базой и техническими средствами обучения. Компания поддерживает вуз, например, в этом году на безвозмездной основе СамГУПС передано 15 обучающих программных комплексов для подготовки специалистов в сфере управления движением и организации перевозок.