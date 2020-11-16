Самарцы стали чаще ремонтировать бытовую технику во время пандемии

В ожидании возможной самоизоляции самарцы стали чинить свою технику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы стали значительно чаще ремонтировать бытовую технику во время пандемии, спрос на подобные услуги осенью возрос на 51%, подсчитали эксперты "Авито Услуги".

В основном чинят мелкую бытовую технику, но, бывает, ремонта требуют стиральные машины и холодильники - спрос по ним возрос на 9%.

В период, когда особенно актуальна работа на "удаленке", на 5% возрос спрос на ремонт компьютеров и обновление программного обеспечения. Но не все в домашних условиях работают - за год на 83% возрос спрос на ремонт игровых приставок.

Эксперты считают, что у людей теперь стало больше времени, которое можно уделить технике, давно требующей ремонта. Кроме того, многие ожидают новых мер по самоизоляции и готовят к этому свою технику.