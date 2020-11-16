Самарские ученые разработали систему "умного замледелия"

Сверхкомпактный гиперспектрометр разработан в самарском университете

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали систему "умного земледелия", которая может сделать дешевле и эффективнее сбор и обработку данных, необходимых для работы в сельском хозяйстве.

Система включает в себя беспилотники, облачную платформу для сбора, хранения и обработки данных, а также сверхкомпактный гиперспектрометр, разработанный в Самарском университете.

Гиперспектроменр предназначен для сбора информации о наличии на поле зарослей сорных растений, влажности почвы, уровне минеральных веществ, участков посевов, поврежденных насекомыми-вредителями, и других данных.

Как рассказал доцент кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Павел Якимов, одной из основных отличительных особенностей этого проекта является разработка облачной платформы по сбору и хранению гиперспектральных изображений, для обработки которых планируют использовать искусственный интеллект.

Гиперспектрометр можно использовать на разных типах беспилотных летательных аппаратов. Сейчас изготовлено несколько опытных образцов, отрабатывается техпроцесс массового производства.

Предполагается, что проект самарских ученых в разы удешевит стоимость гиперспектрометров, используемых для мониторинга в сельском хозяйстве. Сейчас из-за высокой стоимости подобной аппаратуры в мире существует очень мало публичных библиотек гиперспектральных данных.