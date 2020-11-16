В МЧС предупреждают об аномально холодной погоде в Самарской области

В ближайшие дни советуют поменьше находиться на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодной погоды, говорится в сообщении регионального МЧС.

В ближайшие дни в регионе ожидается среднесуточная температура на 9 градусов ниже нормы.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области ожидается до -10 градусов днем и до -19 градусов ночью.

В МЧС советуют меньше находиться на улице, а в случае переохлаждения немедленно обращаться к врачам. Спасатели рекомендуют теплее одеваться, не употреблять спиртного на морозе, воздержаться от курения и не выходить на улицу на голодный желудок - организму может понадобится много энергии для борьбы с холодом.

Ожидается, что морозная погода в регионе продержится до 20 ноября.