Ни игр, ни соцсетей: как изменилась интернет-активность самарцев с приходом «дистанционки»

По сравнению с периодом продленных школьных каникул на второй неделе ноября снизилось количество обращений к социальным сетям и геймерским платформам, зато значительно выросла популярность сервисов видеоконференций и образовательных платформ. По темпам роста обращений к ресурсам, используемых для удаленной учебы, самарцы почти в два раза обогнали жителей остальных городов-миллионников, включая Москву и Казань.

По данным МТС, наибольший рост за первую неделю «дистанционки» показали видеосервисы, с помощью которых проводят онлайн-уроки многие самарские школы – по сравнению с показателями прошлого года самарцы стали использовать их почти втрое чаще, тогда как в период школьных каникул разница с прошлым годом составляла менее 40 процентов. Одновременно с этим самарцы значительно реже, чем на каникулах, стали играть в онлайн-игры, вести стримы и пользоваться социальными сетями.

Самым популярным занятием самарцев по-прежнему остается онлайн-шопинг: с начала периода самоизоляции самарцы почти в шесть раз чаще стали покупать в интернет-магазинах продукты и товары повседневного спроса. Стабильно высокие позиции удерживают в течение всей пандемии сервисы доставки готовой еды (рост по сравнению с прошлым годом составляет в среднем более 2,5 раз) и онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео (ими пользуются почти в 4 раза чаще, чем в прошлом году).

На протяжении всего периода ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, Самара остается лидером по цифровой активности среди российских городов-миллионеров наряду с «соседями» по Поволжью – Казанью и Нижним Новгородом.

Для формирования индекса цифровой активности МТС ежедневно анализирует обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.