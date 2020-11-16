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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 217 человек заразились коронавирусом: данные на 16 ноября 2020

В регионе четыре новых летальных случая
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области регулярно фиксируется более 200 заразившихся за стуки

В Самарской области регулярно фиксируется более 200 заразившихся за стуки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 19 078 человек. Из них вылечились более 17 тыс. человек, в том числе 206 - за прошедшие сутки. Умерло еще четыре человека, общее количество летальных случаев достигло 359.

В пятницу впервые количество заболевших за сутки превысило две сотни, с тех пор ежедневно фиксируется больше двухсот.

Всего в России за сутки более 22 тыс. новых случаев заражения в 85 регионах страны. За все время заболели 1,9 млн человек.