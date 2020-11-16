Радиостанция Radiola 96,3FM сменила звучание и фирменный стиль

Новый слоган «Яркое радио. Яркие воспоминания» передает позитивное настроение музыкальных композиций

Новый слоган «Яркое радио. Яркие воспоминания» передает позитивное настроение музыкальных композиций, составляющих основу формата. Это музыка, с которой связаны яркие воспоминания слушателей, чья юность пришлась на 90-е, начало 00-х годов. Также это нашло свое отражение и в новом визуальном оформлении, выполненном в ярких неоновых цветах. Креативная команда «Выбери Радио» специально отказалась от лишних элементов в логотипе, ассоциирующихся с какой-либо эпохой. Тогда как ранее, например, в логотипе использовалась пластинка. Новый визуал – это лаконичный круг с вписанным в него латиницей названием радиостанции.

Сергей Захаров, директор филиала «Выбери Радио» в г. Самара: «Сейчас интерес к 90-м годам запредельный. Он есть как у нашей целевой аудитории в возрасте 35-54, так и у молодежи. Новый формат радиостанции отвечает тенденциям времени, и уверен, сможет удовлетворить вкусы достаточно широкой аудитории радиослушателей. В Самаре Radiola вещает на частоте 96,3FM»

Основу музыкального формата составляют русские и иностранные хиты 90-х и 00-х, дополненные близкими по звучанию и настроению более современными композициями. При обновлении были сохранены культовые иностранные песни 80-х. На радиостанции звучит музыка, узнаваемая с первых секунд, звучащая актуально и продолжающая являться частью нашей современной жизни.

Радиостанция Radiola вещает в четырех городах России (Нижний Новгород, Саратов, Самара и Балаково), но имеет большие планы по расширению сети в грядущем 2021 году.

Сайт: https://www.radiola.ru/samara/

ВК: https://vk.com/radiola963fm