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Радиостанция Radiola 96,3FM сменила звучание и фирменный стиль

Первый собственный радиоформат Группы Компаний «Выбери Радио» – радиостанция Radiola – кардинально сменила фирменный стиль и кристаллизировала свой музыкальный формат.
Источник:kp.ru
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Новый слоган «Яркое радио. Яркие воспоминания» передает позитивное настроение музыкальных композиций

Новый слоган «Яркое радио. Яркие воспоминания» передает позитивное настроение музыкальных композиций

Новый слоган «Яркое радио. Яркие воспоминания» передает позитивное настроение музыкальных композиций, составляющих основу формата. Это музыка, с которой связаны яркие воспоминания слушателей, чья юность пришлась на 90-е, начало 00-х годов. Также это нашло свое отражение и в новом визуальном оформлении, выполненном в ярких неоновых цветах. Креативная команда «Выбери Радио» специально отказалась от лишних элементов в логотипе, ассоциирующихся с какой-либо эпохой. Тогда как ранее, например, в логотипе использовалась пластинка. Новый визуал – это лаконичный круг с вписанным в него латиницей названием радиостанции.

Сергей Захаров, директор филиала «Выбери Радио» в г. Самара: «Сейчас интерес к 90-м годам запредельный. Он есть как у нашей целевой аудитории в возрасте 35-54, так и у молодежи. Новый формат радиостанции отвечает тенденциям времени, и уверен, сможет удовлетворить вкусы достаточно широкой аудитории радиослушателей. В Самаре Radiola вещает на частоте 96,3FM»

Основу музыкального формата составляют русские и иностранные хиты 90-х и 00-х, дополненные близкими по звучанию и настроению более современными композициями. При обновлении были сохранены культовые иностранные песни 80-х. На радиостанции звучит музыка, узнаваемая с первых секунд, звучащая актуально и продолжающая являться частью нашей современной жизни.

Радиостанция Radiola вещает в четырех городах России (Нижний Новгород, Саратов, Самара и Балаково), но имеет большие планы по расширению сети в грядущем 2021 году.

Сайт: https://www.radiola.ru/samara/

ВК: https://vk.com/radiola963fm