Экс-сотрудники самарской администрации получили сроки за взятку в 150 тыс. рублей

Экс-сотрудники администрации получили реальные сроки за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшие сотрудники администрации осуждены за взятку в 150 тыс. рублей, об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в июле 2019 года работники администрации Михаил Зайцев и Сергей Маркарян вместе с посредником Ириной Захаровой получили 150 тыс. рублей, чтобы не штрафовать владельцев автомойки, которые самовольно заняли земельный участок. В дальнейшем Маркарян требовал еще 60 тыс. рублей.

Суд признал сотрудников администрации виновными и назначил им по 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Захаровой - 3,5 года лишения свободы условно.