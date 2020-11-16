Больше всего заразившихся за сутки в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Самаре, где заболели 85 человек, в Тольятти, где 33 заболевших, и в Новокуйбышевске, где 12. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Наибольшее количество новых случаев выявили среди заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией - 170 человек. Из числа контактных заболели 11 человек, 36 выявили при профосмотрах.

За сутки четыре новых летальных случая, в том числе три женщины в возрасте 63-х, 72-х и 74-х лет и 83-летний мужчина. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 19 078 человек, из которых вылечились 89%. Умерло 359 человек.