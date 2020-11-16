В Самарской области построили 24 новые спортплощадки

В Самарской области строят новые спортплощадки

В Самарской области за 2020 год появились 24 новые спортивные площадки – их открыли в 13 муниципальных районах, а также в областной столице, Тольятти и Новокуйбышевске. Большинство площадок появились рядом со школами – здесь можно проводить уроки физкультуры, занятия спортивных секций, а в свободное время здесь могут заниматься жители окрестных домов. Напомним, что площадки построены благодаря проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

- Одна из задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» — создание условий для занятия людей спортом, строительство новых спортобъектов. Такие уличные спортплощадки пользуются огромным спросом. Они быстровозводимы и малозатратны в содержании, эксплуатируются круглый год. В этом году изначально планировалось 22 площадки, с учетом высоких потребностей мы смогли дополнительно сделать еще 2 площадки, - рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В регионе делают площадки четырех типов: с искусственным газоном и хоккейными бортами, которые подходят и для катания на коньках и зимних игр, мини-футбольные, баскетбольные. Рядом с ними – зона уличных тренажеров. Три площадки для баскетбола 3X3 появились в Тольятти.

Есть и баскетбольные площадки

Напомним, что задачу по строительству новых объектов для массового спорта поставил еще Дмитрий Азаров.

- Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта, - отмечал он. В этом году помимо спортплощадок появились 5 площадок для подготовки к сдаче норм ГТО, ФОК в Куйбышевском районе, ледовый каток в Похвистнево, ФОК «Акробат» в Тольятти. Продолжается строительство легкоатлетического манежа в Тольятти, футбольного манежа и Дворца спорта в Самаре.