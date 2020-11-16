Проект "КП-Самара" и Жигулевской ГЭС стал победителем престижного конкурса МедиаТЭК-2020

Журналисты КП-Самара подготовили серию публикаций о работе "Жигулевской ГЭС"

Совместный проект самарской "Комсомольской правды" и "Жигулевской ГЭС" стал победителем престижного всероссийского конкурса МедиаТЭК - 2020. Ранее он заняли первое место на региональном этапе, а среди федеральных заявок жюри отдало ему второе место. Из Самары на конкурс было подано 11 заявок.

- Мы считаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать. Именно поэтому «Комсомолка» решила погрузиться в жизнь современной гидроэнергетики, чтобы понять, чем ещё кроме профессиональной деятельности живут работники Жигулёвской ГЭС, как предприятие помогает самореализации и поддерживает социальную ответственность каждого человека, - рассказала об идее проекта его руководитель Юлия Хомик.

В рамках этого проекта журналисты издания рассказывали о самых полезных инициативах предприятия, о его влиянии на жизнь общества и изменениях к лучшему, которые оно привносит в мир. Например, Ольга Новикова оценила, как теперь можно удобно добраться до Каменной Чаши на Самарской Луке- больше никакой грязи и ям.

Александра Белова подробно разобралась в особенностях работы института наставничества на предприятии: как готовят новичков и какие задачи им доверяют буквально с первых дней.

А Евгения Васина побывала вместе с сотрудниками "Жигулевской ГЭС" в экотуре и подготовила зрелищный репортаж о самых красивых объектах "Самарской Луки", которым предприятие помогло стать более благоустроенными.

Как сообщают организаторы, церемония награждения состоится уже в декабре 2020 года. Редакция "КП-Самара" благодарит и поздравляет с совместной победой партнеров из "Жигулевской ГЭС". Впереди еще немало интересных проектов, которые помогут жителям региона совсем по-другому взглянуть на историю и современные достижения одного из старейших предприятий Самарской области.