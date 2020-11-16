На Почте России в Самаре приготовились к сезону распродаж

В Самаре недавно появились новые автомобили для почты Фото: Вячеслав СОРОКИН

На Почте России в Самаре подготовились к сезону распродаж, который уже начался с середины ноября. Главная задача - доставить заказы самарцев, сделанные в российских и иностранных магазинах в сжатые сроки.

Так, при помощи модели прогнозирования и технологии работы с Big Data будут определены точки входа в РФ для распределения нагрузки на почтовую логистическую инфраструктуру.

А для быстрой доставки из Китая Почта России запустила новые авиационные маршруты из Чанша и Ханчжоу.

- Почта России в Самарской области всегда готова к пиковым нагрузкам. Накануне «высокого» сезона наш автопарк пополнили 28 новых автомобилей LADA Largus, мы также обеспечили необходимое количество сотрудников на сортировочных объектах, - отметил директор макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Вакуленко. И напомнил, что все эти меры помогают доставить посылки без задержек.