На пожаре в Самаре погиб мужчина

Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на пожаре в Промышленном районе погиб мужчина, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел ранним утром в понедельник, 16 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 4 утра, пожарные выехали по повышенному рангу сложности. Как выяснилось, горело строение на площади в 30 кв. метров.

Пожар ликвидировали в 5:11, на месте нашли погибшего 58-летнего мужчину.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее в Кинельском районе на пожаре также погиб человек - в частном доме спасатели нашли труп 59-летнего мужчины.