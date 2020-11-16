«Тольяттикаучук» подтвердил свой статус надежного поставщика Bridgestone

Тольяттинского поставщика оценил мировой производитель шин

Тольяттинский завод вновь подтвердил статус надежного поставщика шинной компании Bridgestone. Высшую категорию "А" продукции Тольяттикаучука присвоили три испанских завода всемирно известного бренда. В своем производстве Bridgestone испольщует изопреновый каучук марки СКИ-3 из Тольятти. В 2017 году эта марка тольяттинского производства стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Стоит отметить, что эксперты компании оценивали продукцию тольяттинского завода по ряду критериев: это и качество продукции, упаковку, своевременность поставок, документационное сопровождение и взаимодействие с потребителем.

- Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить партнеров качественной продукцией, детально разбираем поступающие обращения, выстраиваем работу в соответствии с пожеланиями потребителя, - отметила начальник отдела систем менеджмента и клиентского сервиса Екатерина Тутукова.

Также она уточнила, что сегодня предприятие держит курс на сертификацию по автомобильному стандарту IATF 16949 и это позволит быть еще ближе к потребителям.