В Самаре начали собирать главную новогоднюю елку

В Самаре начали собирать новогоднюю ель на площади Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева начали собирать новогодние елки. Судя по каркасам, их снова будет несколько: одна большая рядом с памятником Валериану Куйбышеву и еще несколько поменьше. На сайте госзакупок уже нашли подрядчика для создания традиционных медиагирлянд, которые давно стали заменой обычным шарам и игрушками позволяют превратить новогодних красавиц в экран для светового шоу.

Прямо сейчас на площади собирают каркасы на специальных подпорках, а прохожие радуются - праздник приходит и обещает немного больше счастья, чем сейчас.

Как сообщили в городской администрации, в центре площади расположится 25-метровая ель, вокруг нее разместятся две елки по 11 метров и 4 по 7 метров. Всего елки украсят 6500 шарами, а с помощью медиагирлянд будут транслировать тематические сюжеты.