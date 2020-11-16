В Самаре под детский сад отдадут здание с кружками для школьников

В здании центра "Поиск" теперь расположится детский сад

В Самаре откроют новый детский сад в здании по ул. Осипенко, 32а. Раньше эти помещения принадлежали учреждению дошкольного образования, затем здесь расположился центр внешкольной работы "Поиск". Детские кружки, танцевальные секции заняли далеко не все классы. И теперь в департаменте образования города решили, что нужно придумать более эффективный способ использования этих площадей.

- Сейчас центр «Поиск» занимает площади бывшего 12-ти группового детского сада, помещения которого находятся в хорошем состоянии, и есть возможность открыть, в том числе, группы для детей ясельного возраста. Процесс оптимизации не подразумевает ликвидацию учреждения дополнительного образования. В ходе его реализации будут соблюдены права педагогов и воспитанников, - отметила руководитель депобра Самары Елена Чернега.

Директор "Поиска" Софья Железникова в свою очередь рассказала, что всех воспитанников распределят на площадях образовательных учреждений, находящихся в близлежащих микрорайонах.

А в здании откроют детсад на 12 групп для более чем 200 воспитанников, здесь будут и ясли.