Мишустин разрешил открыть еще больше коек для заразившихся коронавирусом в Самаре

В клиниках СамГМУ появится дополнительно 200 коек для заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ одобрило создание создание ковид-госпиталя на 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского Государственного медицинского университета. В понедельник, 16 ноября, об этом стало известно во время заседания Президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обращался к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой перепрофилирования корпуса клиник СамГМУ. Университет является структурой федерального подчинения, поэтому принять соответствующее решение требовалось на уровне правительства страны.

При этом коечный фонд в клиниках уже готов к приему пациентов. За счет средств областного бюджета койки оснащены системой подачи кислорода.

"Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам", - сказал глава региона.

Сейчас в Самарской области имеется 6163 коек для пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.