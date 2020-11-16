В Тольятти вынесли приговор Азизу Хидирову, которого обвиняли в убийстве бойца MMA Ильи Тягуна

Вынесен приговор Азизу Хидирову, которого обвиняли в убийстве бойца MMA в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор Азизу Хидирову, которого обвиняли в убийстве бойца MMA, принимавшего участие в открытии клуба "Ахмат" в Тольятти, 36-летнего Ильи Тягуна.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Центральном районе Тольятти в июне прошлого года, было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве был задержан 34-летний Азиз Хидиров. Он числился директором компании, торговавшей автозапчастями, а также входил в число учредителей фирмы, занимавшейся обработкой лома и отходов цветмета. С Тягуном Хидиров был знаком, они вместе осуществляли сделки с недвижимостью.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, Хидиров получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима.