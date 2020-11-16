Самозанятых граждан Самарского региона приглашают пройти обучающий курс «На старте бизнеса!»

Основные задачи курса – помочь самозанятым разобраться в новом налоговом режиме, научиться работать легально, а также увеличить продажи и обороты проектов.

Центр «Мой бизнес» открывает набор самозанятых и начинающих бизнесменов на новый обучающий курс «На старте бизнеса!» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Основные задачи курса – помочь самозанятым разобраться в новом налоговом режиме, научиться работать легально, а также увеличить продажи и обороты проектов.

С начала 2020 года самозанятыми в регионе стали более 32 тысяч человек. Количество предпринимателей, которые делают выбор в пользу официальной регистрации в системе «Мой налог», продолжает увеличиваться.

Однако для многих до сих пор актуальными остаются вопросы: кому выгодно быть самозанятым? Для каких сфер бизнеса подходит специальный режим налогообложения? Как правильно организовать свою деятельность, чтобы не «попасть на штрафы»? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные оформлением статуса самозанятого и особенностями уплаты налога на профессиональный доход, можно будет получить на отдельной лекции в рамках обучающего курса «На старте бизнеса».

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