В Самарской области пьяная женщина въехала в забор

Пьяная женщина врезалась в забор у дома. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области в воскресенье, 15 ноября, произошло ДТП, сообщают в региональной полиции.

Авария произошла утром в 8:15. По данным, собранным сотрудниками ГИБДД, 33-летняя женщина ехала на ВАЗ-2114 в направлении улицы Полевой. Как выяснилось, она была за рулем в пьяном виде, не справилась с управлением и выехала на левую обочину, где врезалась в забор около жилого дома.

В аварии пострадала сама виновница ДТП, с легкими травами ее отправили лечиться домой. По факту случившегося полицейские проводят проверку.