Появилось видео с неадекватным парнем с окровавленными губами, который угнал машину ДПС в Тольятти

Ранее молодой человек не был судим Фото: принтскрин видео.

В Тольятти полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах угона машины ДПС. Напомним, что утром 14 ноября 31-летний Олег Б. угнал "пятнадцатую" стражей порядка и катался на ней несколько минут.

- Чудом никто не пострадал. Он мог сбить несколько человек. Задел припаркованную машину, ехал по тротуару, - рассказывают местные жители.

Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", на парня возбуждено уголовное дело по факту угона. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По имеющимся сведениям, Олег находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Добавим, что также назначено проведение служебной проверки. Ее цель - выяснить, как авто сотрудников ГИБДД оказалось в распоряжении злоумышленника.

Отметим, что историю активно обсуждают в социальных сетях. Там же появилось видео происшествия.

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