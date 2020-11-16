Самарцев приглашают на фильм «Колдовство: новый ритуал»

19 ноября в прокат выходит фильм «Колдовство: новый ритуал»

19 ноября в прокат выходит фильм «Колдовство: новый ритуал».

Честолюбивая четверка юных ведьм обретает новые колдовские силы, с которыми оказывается не так просто справиться…

Главные роли исполнили Кэйли Спэни, Мишель Монахэн, Дэвид Духовны, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зоуи Луна и Николас Голицын.

Возрастное ограничение 16+.

Одними из первых жители Самары смогут посмотреть фильм в Мягком кинотеатре. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении «Мягкий кинотеатр» appmsk.comfortkino.ru