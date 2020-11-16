Глава Россельхозбанка рассказал «Единой России» о поддержке аграриев

После приветственного слова первого заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева. Борис Листов рассказал об итогах работы банка за 20 лет, поддержке аграрно-промышленного комплекса и роли РСХБ в развитии сельских территорий, а также ответил на вопросы парламентариев.

Ключевыми задачами Россельхозбанка Борис Листов назвал помощь бизнесу в сохранении рабочих мест и производственных мощностей.

«Во-первых, в такое непростое время мы должны поддержать бизнес в его планах сохранить рабочие места, а значит - доходы людей. Ни в коем случае нельзя допустить массовой безработицы и падения уровня жизни. Во-вторых, сегодня рынки стремительно меняются. Фактор тотальной неопределённости больше не переменная глобальной экономики, а ее характерная черта. Кризис влияет и на агропром – одну из самых успешных отраслей национальной экономики. Цель нашей работы – помочь компаниям АПК перестроиться, найти новые точки роста, повысить рентабельность и технологический уровень, диверсифицировать каналы продаж», - отметил глава банка, добавив, что в конечном счете необходимо надежно обеспечить продовольственную безопасность России.

За 20 лет своей работы Россельхозбанк поддержал более 5,2 тысяч проектов по всей стране. «Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье куриное яйцо, производимые в России - всё это результаты реализации инвестиционных проектов, профинансированных Россельхозбанком», - подчеркнул Борис Листов, выступая перед депутатами фракции «Единой России».

Россельхозбанк ежегодно наращивает объемы кредитования АПК, в частности, сезонных работ. За 9 месяцев 2020 года банк профинансировал сезонные работы на 345 млрд рублей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Борис Листов отметил, что РСХБ занимает 73% этого рынка, а в отдельных регионах вообще является единственным банком, который предоставляет средства на проведение сезонных работ.

«Благодаря курсу на импортозамещение и своевременно принятым решениям Президента Владимира Путина, поддержке Правительства, Министерства сельского хозяйства и, конечно, Парламента - Россия сегодня может полностью прокормить себя. Более того, наши аграрии наращивают экспорт сельхозпродукции, который уже обогнал экспорт оружия. По итогам 2020 года мы ожидаем, что объём агроэкспорта достигнет 27 млрд долларов», - заявил Борис Листов.

Банк последовательно наращивает финансирование агроэкспорта: объемы финансовой поддержки экспортеров продукции АПК за 10 месяцев этого года составили около 340 млрд рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 82%.