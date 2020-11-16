В Самаре рассказали, какой путь проходят тела жертв COVID-19 до выдачи родственникам

Эксперты выясняют, в результате чего наступила смерть пациентов, какое влияние оказал вирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали, какой путь проходят тела умерших от коронавируса в больнице до их выдачи родственникам. Тело направляют на вскрытие в патологоанатомическое отделение вместе с медкартой. Оформляется вся необходимая необходимая документация. Для проведения необходимых процедур требуется определенное время, поэтому родственники не сразу могут забрать тело умершего.

Как рассказывали эксперты, посмертное исследование необходимо, чтобы выяснить, по каким причинам наступила смерть, был ли в организме пациента вирус и какое воздействие он оказал.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в больнице Середавина в Самаре якобы из-за нехватки мест в морге оставляют в подвале на каталках трупы умерших. Как ответили в минздраве, тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение.