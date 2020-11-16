Дмитрий Азаров: "В Нагорный Карабах отправились и наши миротворцы из Рощинского"

С начальником бригады миротворцев Дмитрий Азаров знаком давно Фото: предоставлено пресс-службой

В бригаду миротворцев из Самарской области, которых отправили в Нагорный Карабах, вошли и солдаты из Рощинского, уроженцы Самарской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что бригаду миротворцев отправили в зону конфликта, чтобы следить за обстановкой и помогать беречь мир.

- Руководит миротворческой операцией опытный военачальник, Герой России Рустам Мурадов, с которым дружим со времён его службы в регионе командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО. Нашим парням и командованию сил, присущей им выдержки и удачи в этом трудном, но таком важном для жизни тысяч людей деле! - пожелал Дмитрий Азаров.

Напомним, что при личном участии президента РФ Владимира Путина Армения и Азебайджан договорились о прекращении военных действий и огня. Но обстановка все равно остается напряженной, сейчас главная задача - не допустить эскалирования конфликта. По договору российские наблюдательные посты уже выставлены вдоль линии соприкосновения интересов в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.