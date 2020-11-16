Вертолет санавиации доставил 5 пациентов с пневмонией из отдаленных районов Самарской области

Работа воздушного транспорта в санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет

За прошедшую неделю вертолет санавиации доставил пять пациентов с пневмонией в тяжелом состоянии в инфекционные госпитали Самары и Тольятти из отдаленных районов Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Всего санавиация перевезла 14 пациентов с тяжелой пневмонией из Исаклинского, Пестравского, Похвистневского, Сергиевского, Богатовского и Хворостянского районов, а также из Чапаевска.

Помимо пациентов с пневмонией санавиция также доставляла в больницы пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также новорожденных. Всего за неделю санавиация перевезла 26 человек как с помощью вертолета, так и на реанимобилях.