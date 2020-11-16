В Самарском регионе стартовал сбор заявок на участие в конкурсе бизнес-идей для школьников

Регистрация участников на конкурс бизнес-идей для школьников-2020 стартовала.

Бизнес в России, как и в целом в мире, сильно молодеет. Предпринимателями становятся не только в стабильные 30 лет, но и гораздо раньше. Существует множество примеров, когда успешные бизнес-проекты реализуют студенты, учащиеся колледжей и даже школьники.

Прогрессивное поколение в 2000-х - драйвер преобразований во всех сферах жизни. Уверенно шагнули дети-бизнесмены и в предпринимательство. Подростки создают уникальные проекты офлайн и в сети. Их смелые задумки и бизнес-модели получают одобрение не только у родителей и сверстников, но и у профессиональных экспертов и инвесторов.

Чтобы хорошая идея доросла до реального бизнес-проекта, юным предпринимателям особенно нужна поддержка, мотивация и наставничество. Команда центра «Мой бизнес» в Самарской области готова помочь подросткам сделать первые шаги к созданию собственного дела.

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