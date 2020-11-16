Академия «PROбизнес» объявляет набор участников в возрасте 14-17 лет на новый поток

Академии «PROбизнес» 14+ - проект для активной молодежи, которая нацелена генерировать и воплощать в жизнь бизнес-идеи и менять мир вокруг себя к лучшему!

Уже 23 ноября 2020 года стартует очередной тренинговый курс в рамках академии «PROбизнес». С юными участниками 14-17 лет будут работать ведущие практики бизнеса и опытные предприниматели. Они не только помогут школьникам и студентам получить базовые знания и навыки по организации собственного дела, но и вдохновят на создание креативных бизнес-идей.

Новый курс в рамках академии «PROбизнес» включает в себя несколько модулей. Логика обучения повторяет все этапы создания бизнес-проекта: от генерации идеи до маркетинга и презентации перед потенциальными инвесторами. Программа разработана в соответствии с рекомендациями министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и средние предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Каждый участник во время обучения сможет не просто сформулировать собственную уникальную бизнес-идею, но и детально проработать ее с ведущими экспертами в сфере предпринимательства. Заключительным этапом курса станет защита проектов, разработанных юными бизнесменами. Члены жюри заслушают презентации и дадут свои рекомендации каждому участнику. Все обучающиеся получат сертификаты о прохождении курса. Кроме того, авторам лучших, по мнению экспертного жюри, проектов помимо диплома достанутся ценные призы от команды «Мой бизнес 63».

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