Билайн Бизнес сделал звонки в отделения ПФР бесплатными

Билайн Бизнес предоставил многоканальные номера 8-800 отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации

Теперь позвонить на горячую линию отделения одного из 51 городов страны, в том числе и Самары, можно бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов.

Интеллектуальный номер 8-800 поможет фонду расширить каналы связи с контактными центрами и улучшить качество и скорость обработки входящих обращений в территориальные подразделения.

Для подключения к единому номеру Билайн Бизнес проанализировал текущие схемы организации связи в отделениях и подобрал уникальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

На данный момент услуга доступна в 51 региональном представительстве Пенсионного фонда России. Каждому из них Билайн Бизнес присвоил уникальные абонентские номера (национальный префикс, код доступа к услуге «Бесплатный вызов» и индекс оператора сотовой связи едины для всех представительств). Для того, чтобы позвонить в региональное отделение, необходимо набрать общий номер 8-800-6000, а затем 3 уникальные цифры вашего города. Например, для Самары номер будет выглядеть следующим образом: 8-800-6000-234.

Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

- Введенные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, привели к увеличению обращений граждан в государственные учреждения. Коснулось это и Пенсионного фонда России: после объявления мер господдержки контактные центры были перегружены. Чтобы распределить звонки между персоналом и вывести качество работы call-центров на новый уровень, мы предоставили ПФР единый федеральный номер. Многоканальная связь дополнила процесс оформления пенсий, пособий и социальных выплат в упрощенном порядке и обеспечила быстрое соединение со специалистами вне зависимости от загруженности линии. Уверен, новую возможность по достоинству оценят как граждане, так и сотрудники ПФР.