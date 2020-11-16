Получены первые заявки на региональный этап премии "Серебряный Лучник – Самара"

Победители регионального этапа смогут претендовать на Национальную премию

Зарегистрированы первые заявки в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник – Самара".

"Серебряный Лучник" – российская премия в области развития общественных связей. Победители регионального этапа смогут претендовать на Национальную премию. На федеральном уровне в Москве премию будут вручать в 24-й раз. В Самаре региональный этап проводится в 11-й раз. Организатором регионального этапа премии является агентство коммуникаций "ПРАТОН".

В этом году в связи со сложившейся ситуацией появилась новая номинаций – "Антикризисные коммуникации в период пандемии".

"Думаю, что многие проекты этого года будут посвящены 75-летию Победы. А проекты в новой номинации, а также в категориях "Digital-коммуникации" и "Внутрикорпоративные коммуникации" расскажут о том, как компании справились с глобальным вызовом и смогли эффективно обеспечивать связи с общественностью "на удаленке", – рассказала генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник – Самара" Татьяна Мокшина.

Регистрация заявок продлится до 10 декабря 2020 года. Описание проектов необходимо предоставить до 20 декабря.