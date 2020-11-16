В Тольятти таксист снял колеса с чужой машины и попал на камеры видеонаблюдения

Похищенное вернули законной владелице Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жительница Тольятти благодарит двух оперативников из отдела полиции № 22 Автозаводского района Дамира Алюкова и Александра Асабина. Они помогли женщине найти человека, который украл два колеса с ее машины.

Все случилось в сентябре. Автомобиль был припаркован во дворе у дома. Потерпевшая заметила пропажу утром и сразу обратилась в ОВД.

- Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения и заметили, как к транспортному средству заявительницы подъезжает другое авто. Оттуда вышел неизвестный и погрузил два чужих колеса к себе в багажник, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе разбирательств сыщики вышли на работника одной из городских таксомоторных организаций. Он в итоге дал признательные показания и отдал похищенное. Колеса уже вернули законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

-. Я очень довольна работой сотрудников полиции. Работали быстро, грамотно, вежливо, без очередей и длительных ожиданий. Огромное спасибо всем! - написала заявительница в своем письме на имя начальника главка Александра Винникова.