В Самаре на пассажиров общественного транспорта без масок составлено 70 протоколов

Пассажиров без масок высаживают из общественного транспорта

В Самаре с начала октября составлено 70 административных протоколов на пассажиров общественного транспорта, которые ездят без масок. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В начале октября рейды в общественном транспорте стали проходить совместно с полицейскими, которые и составляют протоколы. Наказание нарушителю при этом выносит суд, максимальный штраф за игнорирование маски в общественном транспорте может доходить до 30 тыс. рублей.

Кроме того, пассажиров без масок высаживают. Так, с начала осени из автобусов, троллейбусов и трамваев высадили 759 пассажиров, а в метро не пустили порядка 7,7 тыс. человек без масок.