В Самаре закрыть больничный можно будет дистанционно

Даже за больничным идтив больницу не придется

Жители Самарской области смогут закрывать больничный дистанционно, без посещения врача. Об этом заявили на заседании оперативного штаба региона. Сответствующий приказ утвердил минздрав России.

Дмитрий Азаров на заседании штаба оценил такую инициативу федерального ведомства и поручил в Самарской области наладить эту работу уже с 17 ноября. Таким образом, жители смогут обращаться за вызовом врача на дом и, выздоровев, не должны будут приходить в поликлинику. Конечно, это значительный прогресс, ведь в таком случае им не придется сидеть в очереди вместе с теми, кто болеет и может быть разносчиком инфекции.

Конечно же, минздраву предстоит продумать, как все организовать. Поэтому всю точную информацию до врачей и населения доведут уже во вторник, получить точные данные можно будет у главврача вашей поликлиники.