В Самаре рассказали как вырастут цены за отопление в 2021 году

Тарифы в следующем году могут еще вырасти

Опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования, в котором обозначены максимальные предельные индексы роста цен на отопление в 2021 году в Самарской области.Напомним, что тарифы меняются 1 июля 2021 года - как и каждый год.

Напомним, что на период до 30 июня предельная цена установлена в 1844,00 рублей. Столько должны заплатить ПТС за тепловую энергию. При этом пользователи будут платить уже с ноября 1783,34 рубля. Такой тариф будет действовать до лета и затем он может вырасти.

Летом предельный уровень цены на тепловую энергию повысится до 1913,33 рублей. При этом этот факт не означает что именно столько будут платить за гигакалорию сами жители города. Как вырастет цена, будут регулировать городские власти. Предварительно, рост коммунальных платежей заложен на 6,7% - так должна вырасти общая сумма в платежке, а не цена каждой услуги по отдельности.

Напомним, что Самара вошла в число территорий с новыми правилами тарифного регулирования по принципу альткотельной. Изменения касаются только поставщика Т Плюс. У остальных поставщиков энергии цены могут меняться по другим правилам.