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Губернатор поручил разобраться с эвакуацией автомобилей от больниц в Самаре

Дмитрий Азаров отметил, что с одной стороны неправильно припаркованные авто создают помехи спецмашинам, с другой - пациенты выходят с температурой и не могут уехать домой
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жители жалуются, что их авто увозят от больниц

Жители жалуются, что их авто увозят от больниц

На заседании оперативного штаба в Самарской области обсудили вопрос с эвакуацией автомобилей от больниц и поликлиник. Вопрос поднял губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что к нему часто обращаются жители региона, которые жалуются на подобные случаи.

Глава региона заметил, что с одной стороны ситуация ясна: конечно, автомобили мешают проезду спецмашин, машин скорой неотложной помощи.

С другой получается крайне некрасиво, когда пациент приходит после приема у врача, плохо чувствует себя, а ему нужно ехать, искать машину, невзирая на инфекцию.

- Это не дело. Давайте подходить к ситуации разумно. Предложите решение, - отметил губернатор и предложил обсудить проблему с ГИБДД.