Глава уже уволился! Назван самый опасный из-за коронавируса район Самарской области

В этом районе стоит серьезно защищаться, даже просто выходя на улицу

На заседании оперативного штаба Самарской области назвали самый зараженный коронавирусом муниципалитет - и он оказался достаточно неожиданным. С начала пандемии в Пестравском районе заболели 221 человек. А всего тут 16801 житель - то есть заразился и переболел каждый 76-й человек!

Напомним, что уровень заболеваемости в регионе считают по отношению числа заболевших на тысячу жителей. Так вот, если бы в Пестравском районе эти сто тысяч жителей были, то болели бы уже 1184 человек! Этот показатель в разы выше среднеобластного.

16 ноября стало известно о том, что Александр Любаев - глава Пестравского района - покинул свой пост, он не будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на эту должность. Прямых параллелей между этими двумя событиями не проводится. Но на штабе губернатор Дмитрий Азаров очень жестко потребовал у муниципальных властей заставить и население, и предприятия на своей территории жестко соблюдать требования безопасности и санитарные меры предосторожности. В противном случае муниципалитеты могут закрыть на въезд и выезд - то есть ввести режим ЧС и жесткий карантин, чтобы не допустить распространения заболевания по всему региону.

Напомним, что на 17 ноября в регионе выявили 19 078 пациентов, заразившихся коронавирусом с первых дней пандемии. 8329 человек заболели за все время в Самаре, 3018 человек - в Тольятти. Уже за тысячу перевалило число заболевших в Сызрани.

Больше 89% всех пациентов выздоровели. Скончались 359 человек.