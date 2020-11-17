Людям помогли выбраться из горящего дома Фото: Вячеслав СОРОКИН

Опубликовано видео пожара в доме на Самарской площади утром 17 ноября 2020 года. На запись попали моменты эвакуации людей из дома. Видно, что из окна свисает простыня, пожарные подают руку выбирающимся из оконного проема жителям.

Огонь охватил одну из квартир в пятиэтажке в Студенческом переулке - прямо за зданием правительства региона - около девяти утра. Люди собирались на работу, никто не ожидал такого подвоха. Сначала выбраться из дома люди не могли - весь подъезд был в дыму - ждали и молились, чтобы до них не добрался огонь.

Пожарные приехали очень быстро. Из дома эвакуировали 41 человека, в том числе 15 детише из детсада "Бусинка", который располагается на первом этаже. Сгоревшая квартира была расположена как раз над ним, передает с места событий журналист КП-Самара, часто беспокойный сосед заливал садик, а вот теперь устроил пожар.

Как рассказали в МЧС, спасли из огня восемь человек, три человека пострадали. Им оказали помощь медики бригады скорой. Многие люди оказались на улице без верхней одежды, их сначала усадили греться в автобус, а потом отвели в пункт временного размещения на Ленинской, 156.

Тушили пожар почти час - в 9.34 открытое горение было ликвидировано. Пожарные уже сообщили, что огонь возник в квартире на втором этаже.

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В доме работает детский сад, оттуда пришлось вывезти 15 детей. Три человека пострадали - один из них хозяин квартиры(подробности)