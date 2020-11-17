Двое мужчин избили самарца и требовали переписать на них квартиру

Сейчас злоумышленники под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить двух мужчин 1991 и 1996 годов рождения. Они избили человека и требовали у него, чтобы тот переписал на них квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Примерно в 22:40 в середине июля 2019 двое мужчин во дворе дома на улице Некрасовской нанесли 62-летнему самарцу не менее 20 ударов руками и ногами. Мужчину с места происшествия доставили в лечебное учреждение с травмами, которые относят к тяжкому вреду здоровью, - уточнили в областном главке.

После избиения злоумышленники требовали передать им права на квартиру потерпевшего, угрожая тому ножом. Жилплощадь стоит около 3,8 млн рублей.

Подозреваемых задержали. Им вменяют сразу несколько уголовных статей. Дело рассматривает суд Железнодорожного района. Сейчас злоумышленники под стражей.