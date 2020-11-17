Детей из пострадавшего во время пожара в Самаре детсада отправят в другие корпуса

Горела квартира над садиком Фото: Вячеслав СОРОКИН

Детей, которые занимались в детском садике "Бусинка", распределят по другим корпусам детсада №452. Уже завтра родители смогут отвести их в другую группу. Об этом рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Елена Чернега.

Напомним, что корпус детского сада находится в доме в Студенческом переулке, в котором утром 17 ноября горела квартира. Она расположена как раз над детским садом, поэтому помещения пострадали - не от огня, а от воды.

- В 8.40 от заведующей детским садом поступило заявление о задымлении. В этот момент в детсаду готовились к завтраку, накрыли столы для деток. Но весь педагогический персонал сработал вовремя, детей эвакуировали вместе с сотрудниками в ближайшее учреждение дошкольного образования, - рассказала Елена Чернега.

Всего из детсада эвакуировали 25 человек: 10 взрослых и 15 детей.

Всех родителей о ЧП оповестили мгновенно. Сегодня ребят забрали по домам. Родителей просят не переживать: можно позвонить на горячую линию или в департамент образования, получить консультацию. Всех детей распределят по другим корпусам детсада ан время ремонта в этом помещении - серьезные протечки случились над игровой комнатой и в кабинетах преподавателей. Потом ребята смогут вернуться в привычные комнаты.

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