В «МТЛ-Арене 2» предложили открыть центр баскетбола. Здание пустует с 2014 года

Если все пойдет по плану, то спортивный объект заработает с 2021 году.

В здании «МТЛ Арены 2», которое находится за «МТЛ Ареной» на улице Советской Армии, предложили открыть региональный центр баскетбола. С такой инициативой на оперативном совещании в правительстве Самарской области выступила федерация баскетбола региона. Губернатор Дмитрий Азаров эту идею поддержал, но отметил, что в здании надо сохранить ледовую арену.

Напомним, «МТЛ Арена 2» пустует с 2014 года, прямо с открытия. Здание с ледовой ареной и баскетбольными залами закрыли из-за многочисленных проблем, среди которых просадка фундамента и затопленная подземная парковка. С тех пор спортивный объект пустует, а на его содержания тратятся деньги из бюджета.

Однако сейчас, по словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, все проблемы устранили.

- Причины подтопления устранены: коллектор, который был под объектом, затампонирован. Кроме того, был усилен фундамент. По итогам наблюдения, которое ведется по сей день, рисков по просадке комплекса нет, - заверил министр.

Если все пойдет по плану, «МТЛ Арена 2» может заработать в следующем году.