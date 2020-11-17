Самарская область возглавила список регионов с самым грязным воздухом

Самарская область по загрязнению воздуха оставила за спиной Бурятию, Оренбургскую область и Забайкальский край. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область возглавила антирейтинг регионов России по загрязнению воздуха. К такому выводу пришли исследователи аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данные исследования приводит РБК.

- Согласно выводам доклада, в 2020 году случаи загрязнений атмосферного воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Это регион с развитой индустрией и автопромом, напоминают авторы исследования, - сообщает издание.

Самарская область обогнала в этом списке Бурятию (там 22 случая загрязнений воздуха), Оренбургскую область (9 случаев), Забайкальский край (8).

При этом Самара возглавила список и городов, где было зарегистрировано больше всего загрязнений воздуха. Следом идут Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

На загрязнение воздуха в Самаре и области повлияли в том числе пожары. Например, крупный пожар на складе с лакокрасочной продукцией.