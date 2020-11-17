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Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще 216 человек заразились коронавирусом: статистика на 17 ноября 2020

В регионе 5 новых летальных случаев
Вячеслав СОРОКИН
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В регионе за сутки 5 новых смертельных случаев

В регионе за сутки 5 новых смертельных случаев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 216 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируется более двух сотен новых случаев коронавируса. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 19 078 человек. При этом вылечились более 17 тыс. человек, в том числе 249 за прошедшие сутки. Умерло 359 человек, за сутки 5 новых случаев.

Всего по стране за сутки выявлено 22 410 новых случаев в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1,97 млн человек.