В регионе за сутки 5 новых смертельных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 216 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируется более двух сотен новых случаев коронавируса. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 19 078 человек. При этом вылечились более 17 тыс. человек, в том числе 249 за прошедшие сутки. Умерло 359 человек, за сутки 5 новых случаев.

Всего по стране за сутки выявлено 22 410 новых случаев в 85 регионах. С начала пандемии заразились 1,97 млн человек.